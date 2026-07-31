Україна надала Польщі конкретну пропозицію щодо передачі МіГ-29

Заступниця міністра оборони Польщі Пауліна Собковяк-Чарнецька заявила, що Україна надіслала Варшаві конкретну пропозицію щодо винищувачів МіГ-29.

Собковяк-Чарнецька заявила, що пропозиція України полягає у наступному: Польща надсилає винищувачі, а Україна надає безпілотники. За її словами, уряд наразі не обговорює сценарій, за яким Польща оплачуватиме модернізацію цих винищувачів, повідомляє РАР.

"Конкретна відповідь з української сторони щодо того, які безпілотники вони можуть надати в обмін на літаки МіГ, вже кілька днів як лежить на столі", – наголосила вона.

Її запитали, чому Польща не продає винищувачі МіГ-29 Болгарії, враховуючи, що Болгарія висловила зацікавленість у цьому питанні.

На це Собковіак-Чарнецька зазначила, що переговори щодо придбання винищувачів спочатку були розпочаті з Україною.

Вона зауважила, що після розгляду пропозиції міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш ухвалить рішення.

Собковіак-Чарнецька наголосила, що ця ситуація не триватиме довго і є питанням максимум кількох тижнів.

Фото: Wojtek Mazurkiewicz.