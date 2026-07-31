Варшава вручить протест Москві після падіння ракети Х-101 на території Польщі

Міністерство закордонних справ Польщі 31 липня викликало посла Росії після падіння на території країни російської крилатої ракети Х-101 під час масованої атаки РФ на Україну.

Про це повідомив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск.

Напередодні заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик підтвердив, що об'єкт, який у ніч проти 30 липня порушив повітряний простір країни та впав у Люблінському воєводстві, був російською крилатою ракетою Х-101.

«Ми можемо з повною відповідальністю підтвердити, що це була російська ракета Х-101 — крилата ракета, здатна нести навіть ядерні боєголовки, яка вибухнула після зіткнення із землею», — заявив Томчик.

За його словами, під час російського масованого удару польські військові відстежували близько 70 ракет, із яких приблизно 20 рухалися у напрямку польського кордону. Водночас більшість із них була знищена українською протиповітряною обороною ще над територією України.

Дональд Туск повідомив, що польські сили були готові збити ракету, якби вона продовжила політ углиб країни. Він також зазначив, що внаслідок інциденту жертв і руйнувань немає.

30 липня польська поліція повідомила про виявлення кратера та уламків невстановленого об'єкта поблизу населених пунктів Тарнава-Колонія і Токари в Люблінському воєводстві. До місця події залучили підрозділи з протидії тероризму, а прем'єр-міністр скликав координаційну групу. Разом із міністром оборони Владиславом Косіняком-Камишем він прибув до Любліна для координації дій.

Виконувач обов'язків міністра закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що російська ракета Х-101, перетнувши польський кордон, порушила повітряний простір НАТО. За його словами, цей інцидент ще раз підтверджує необхідність посилення української протиповітряної оборони, яка захищає не лише Україну, а й безпеку всієї євроатлантичної спільноти.

У ніч проти 30 липня Росія здійснила масований комбінований удар по Україні, застосувавши 74 ракети та 284 безпілотники різних типів. За даними української влади, внаслідок атаки загинули вісім людей, понад 50 отримали поранення.