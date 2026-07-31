Польща готується до нових інцидентів після падіння російської ракети Х-101

Польща офіційно підтвердила, що під час останньої масованої ракетної атаки Росії по Україні на її територію впала російська крилата ракета Х-101. У Варшаві не виключають, що інцидент міг бути навмисною провокацією, та попереджають про можливість повторення подібних випадків.

Про це в етері TVN24 заявив заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик.

За його словами, під час останнього масованого удару російські війська випустили близько 70 ракет, із яких приблизно 20 рухалися у напрямку польського кордону. Більшість із них українські сили протиповітряної оборони знищили ще над територією України.

«Україна взяла на себе весь тягар удару», — наголосив Томчик.

Коментуючи версію про можливу навмисну провокацію з боку Росії, заступник міністра зазначив, що наразі жоден із можливих сценаріїв не можна ані підтвердити, ані спростувати.

«Ми цього не знаємо. Якщо й дізнаємося, то це буде переважно розвідувальна інформація. Найближчі тижні, ймовірно, дадуть нам більше відповідей», — сказав він.

Водночас Томчик підкреслив, що польська сторона готується до можливого повторення таких інцидентів.

«Ми не маємо жодних ілюзій. Такі ситуації або такі провокації можуть повторюватися», — заявив посадовець.

За словами заступника міністра оборони, український військовий льотчик до останнього супроводжував російську крилату ракету Х-101, яка зрештою порушила повітряний простір Польщі та впала на території Люблінського воєводства.

Український пілот був змушений припинити переслідування приблизно за 20 секунд до перетину польського кордону, оскільки не мав права входити в повітряний простір держави-члена НАТО. Крім того, існувала небезпека, що польські винищувачі F-16 могли б помилково ідентифікувати український літак як ціль.

У Міністерстві оборони Польщі наголосили, що цей випадок вкотре демонструє, наскільки близько бойові дії підійшли до кордонів НАТО та наскільки високими залишаються ризики для безпеки регіону.

Нагадаємо, після масованої російської атаки на Україну 30 липня в Люблінському воєводстві виявили вирву, яка, за попередніми даними, утворилася внаслідок падіння невідомого об'єкта. Інцидент стався після оголошення повітряної тривоги.