Голову Канцелярії президента Польщі Кароля Навроцького Збіґнєва Богуцького внесли до бази сайту "Миротворець". Підставою стали його висловлювання щодо західних регіонів України, які викликали резонанс.

У профілі Богуцького зазначено, що його внесли до бази через дії та публічні заяви, які автори ресурсу розцінюють як посягання на суверенітет і територіальну цілісність України, а також як інформаційну діяльність, що може сприяти розпалюванню ворожнечі між українцями та поляками, повідомляється на сайті "Миротворець".

Причиною такого рішення стали слова польського посадовця, озвучені під час виступу в Сеймі. Коментуючи тему Волинської трагедії, Богуцький назвав західні області України "Східною Малопольщею". Цей історичний термін пов'язаний із колишніми територіями Другої Речі Посполитої й сьогодні є предметом гострих дискусій. В Україні його використання часто сприймають як натяк на територіальні претензії або ревізію сучасних державних кордонів.

Заява пролунала у Польщі на тлі загострення українсько-польської дискусії щодо історичної пам'яті. Зокрема, приводом для суперечок стало рішення президента України Володимира Зеленського присвоїти одному з військових підрозділів почесне найменування "імені Героїв УПА".

Як повідомляло раніше ForUa, у канцелярії Навроцького назвали західноукраїнські області «Східною Малопольщею».