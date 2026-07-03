У канцелярії Навроцького назвали західноукраїнські області «Східною Малопольщею»

Представник канцелярії президента Польщі Збігнєв Богуцький, коментуючи законопроєкт президента України Володимира Зеленськього про створення Національного пантеону, використав щодо західноукраїнських територій термін “Східна Малопольща”.

Богуцький заявив, що, на його думку, героїзація Степана Бандери та Української повстанської армії (УПА) суперечить “західним цінностям”.

“На мою думку, і насамперед на думку пана президента [Кароля Навроцького], але, гадаю, й на думку переважної більшості поляків, прославлення Бандери, злочинців, які скоїли нелюдські злочини геноциду на Волині та у Східній Малопольщі, – це не шлях до Заходу, до світу цивілізації, до спільних європейських чи трансатлантичних цінностей”, – сказав він.

Водночас польський посадовець визнав, що Україна має суверенне право ухвалювати власні закони, однак поставив під сумнів доцільність окремих рішень.

ForUA зазначає, термін “Східна Малопольща” використовувався в період Другої Річі Посполитої, коли частина сучасних західноукраїнських земель перебувала під владою Польщі. У той час польська влада офіційно не використовувала назви “Захід України” та “Східна Галичина”, натомість застосовуючи “Małopolska Wschodnia” як частину державної політики щодо цих територій.