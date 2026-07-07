У НАТО придумали новий спосіб посилити допомогу Україні

Велика Британія, Нідерланди, Фінляндія та Польща домовилися про створення нового Багатостороннього оборонного механізму (БОМ), який має посилити фінансування оборони та підтримку України, повідомило Міністерство оборони Фінляндії.

Ініціативу представили напередодні саміту НАТО. Новий механізм покликаний допомогти країнам-учасницям збільшити інвестиції в оборонну сферу, розширити можливості для спільних закупівель озброєння та забезпечити стабільний попит на критично важливі оборонні спроможності.

Як зазначають учасники ініціативи, створення БОМ є відповіддю на безпекові виклики, що виникли після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, а також підготовкою до можливих майбутніх загроз. Планується, що механізм запрацює до 2027 року після завершення процедури його ратифікації країнами-членами НАТО.

«Ми працюємо з ключовими партнерами над розширенням кола учасників фінансового механізму. На основі технічної підготовки восени перейдемо до наступного етапу його планування та розробки разом із державами-підписантами», — йдеться у спільній заяві.

Країни також підтвердили, що й надалі підтримуватимуть Україну у протидії російській агресії. «Ми залишаємося відданими підтримці України, яка захищає свій суверенітет та відбиває російську агресію», — наголосили автори ініціативи.

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