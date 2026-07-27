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Дипвідомство Сеула поки не бачить додаткового розгортання військ КНДР у РФ, але стежить за ситуацією

Дипвідомство Сеула поки не бачить додаткового розгортання військ КНДР у РФ, але стежить за ситуацією

Міністерство закордонних справ Південної Кореї заявило, що уважно стежить за військовою співпрацею між Північною Кореєю та Росією після заяви президента України Володимира Зеленського про те, що Москва готується прийняти ще 30 000 північнокорейських військових для війни проти України. Про це повідомляє Yonhap..

«Уряд уважно стежить за розвитком подій, пов’язаних із військовою співпрацею між Північною Кореєю та Росією. Уряд дотримується позиції, що військова співпраця між Північною Кореєю та Росією, що порушує резолюції Ради Безпеки ООН, має бути негайно припинена», – йдеться у короткій заяві міністерства закордонних справ, 27 липня.

За даними урядових джерел, поки що немає підтверджених ознак додаткового розгортання північнокорейських військ у Росії.

Вважається, що Північна Корея вже розгорнула близько 20 000 військовослужбовців та військових інженерів для підтримки військових зусиль Росії проти України, з яких близько 14 000, за оцінками, зараз служать на передовій.

Минулого тижня міністерка закордонних справ Північної Кореї Чхве Сон Хі відвідала Москву, де зустрілася з лідером Росії Володимиром Путіним та міністром закордонних справ Сергієм Лавровим, що підживило спекуляції щодо подальших військових зв’язків між двома сторонами.

Раніше ForUA повідомляв, що президент України Володимир Зеленський заявив, що російський диктатор Володимир Путін готує умови для розширення мобілізації, також Росія планує залучити ще 30 тисяч військових із Північної Кореї.

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

кндрПівденна Кореяагресія рф
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