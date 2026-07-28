Після виборів до Держдуми Росія може офіційно запровадити воєнний стан або окремі його елементи. Такий сценарій обговорюється в російських владних колах, повідомляє російське видання з посиланням на джерела у федеральних і регіональних органах влади, а також серед депутатів. За інформацією співрозмовників видання, для введення воєнного стану достатньо указу президента РФ, у якому буде визначено дату та час набуття ним чинності.

У разі такого рішення в країні можуть запровадити низку жорстких обмежень. Зокрема, йдеться про призупинення діяльності політичних партій і громадських організацій, заборону масових заходів, скасування виборів, посилення цензури, введення комендантської години та обмеження пересування громадян. Крім того, влада отримає право залучати цивільне населення та його майно до робіт, пов'язаних з обороною.

Двоє політтехнологів, які співпрацюють із Кремлем, заявили, що частина силового блоку давно виступає за відмову від "напівзаходів" і перехід до формату, коли "воює вся країна". За словами одного зі співрозмовників, поштовхом до такого рішення може стати невдача російської армії на фронті або проблеми з комплектуванням військ.

Водночас джерело у керівництві однієї з думських фракцій вважає, що ситуація для Росії стає дедалі складнішою, а без надзвичайних заходів стабілізувати її буде важко. Водночас воно не виключає, що формального указу про введення воєнного стану може й не бути, адже це остаточно позбавить росіян ілюзії, що війна їх не стосується.

Видання також звертає увагу, що окремі елементи воєнного стану фактично вже діють у Росії. Зокрема, через військову цензуру за поширення інформації, яка суперечить офіційній позиції Міноборони РФ, журналістам загрожує кримінальна відповідальність, а медіа можуть втратити ліцензію.

Крім того, офіційно воєнний стан уже запроваджений Росією на тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей України.

Як повідомляло раніше ForUa, Зеленський заявив, що українська розвідка фіксує різні настрої в оточенні лідера Кремля Владіміра Путіна. За його словами, частина російської еліти виступає за завершення війни через загрозу економічної та логістичної кризи, тоді як інша наполягає на її ескалації та новій хвилі мобілізації.