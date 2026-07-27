У Метеослужбі Франції очікують четверту хвилю спеки, температура сягне 40 градусів

У Франції з вівторка, 28 липня, розпочнеться четверта від початку літа хвиля сильної спеки, пік якої очікується в середу. На південному заході країни, де триває боротьба з масштабними лісовими пожежами, температура може сягнути 40 градусів. Про це повідомляє Le Monde із посиланням на Météo-France.

«Сильна спека встановиться на значній частині країни у вівторок, 28 липня, а пік її інтенсивності припаде на середу, 29 липня», - повідомила французька метеорологічна служба.

У вівторок максимальна температура на більшій частині території Франції становитиме від 32 до 35 градусів, а на південному заході - від 36 до 37 градусів. У Парижі та Нанті прогнозують 33 градуси, у Ліоні - 34, у Клермон-Феррані й Тулузі — 35 градусів.

У середу спека посилиться, зокрема, у Парижі та Турі очікується до 38 градусів, а на південному заході температура місцями досягатиме 40 градусів. Високі температури можуть ускладнити боротьбу з пожежами у Жиронді та Ландах.

У четвер зона найсильнішої спеки зміститься на схід Франції, однак високі температури, за прогнозами, зберігатимуться впродовж усього тижня. Тривалість цього епізоду метеорологи уточнюватимуть найближчими днями.

Це вже четвертий епізод надзвичайно високих температур у Франції цього літа. За даними Météo-France, повторювані періоди спеки пов’язані з антициклональними блокуваннями над Західною Європою, через які у Франції надовго встановлюється суха, сонячна та спекотна погода.

Як повідомляв ForUA, у Франції за період рекордної хвилі спеки, яка тривала у червні, зафіксовано 2025 смертей.