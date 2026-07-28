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Культура

Стилісти назвали головний аксесуар осені-2026

Стилісти назвали головний аксесуар осені-2026

Цієї осені головним модним фаворитом стане аксесуар, який уже є в гардеробі багатьох жінок. Стилісти впевнені: саме шовкова хустка допоможе миттєво освіжити навіть найпростіший базовий образ і стане одним із найактуальніших трендів сезону, повідомляє Elle.

Світові дизайнери повернули шовкові хустки до своїх нових колекцій, пропонуючи використовувати їх не лише як класичний аксесуар на шиї. У моді різноманітні варіанти — від компактних шийних хустинок до великих шарфів і палантинів із яскравими принтами. Під час показів Dries Van Noten, Versace, Dior, Pucci, Dolce & Gabbana та Zimmermann шовкові хустки стали основою багатьох образів. Їх використовували для створення спідниць, топів і суконь, натхненних характерними шовковими принтами.

Стилісти радять інтегрувати цей аксесуар і в повсякденний гардероб. Восени хустку можна носити під тренчем, пальтом або светром із V-подібним вирізом. Такий прийом не лише додає образу елегантності, а й захищає від прохолодного вітру.

Ще один популярний спосіб стилізації — перетворити велику шовкову хустку на топ, доповнивши його брюками чи спідницею. За прохолодної погоди зверху можна накинути жакет або легке пальто.

Крім того, хустку можна використовувати як прикрасу для сумки, носити як пояс, пов'язку на голову, бант чи навіть браслет. Саме універсальність, на думку експертів моди, робить цей аксесуар одним із головних хітів осені-2026.

Як повідомляло раніше ForUa, як створити стильний та візуально дорогий образ без брендових речей і великих витрат.

 

 

 

 

 

 

 

 Автор: Тетяна Андрійко

Теги:

модааксесуаршовкова хустка
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