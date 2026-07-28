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Суспiльство

В Одесі вибухнуло авто

В Одесі вибухнуло авто

Поліцейські встановлюють обставини вибуху автомобіля у Пересипському районі.

Унаслідок вибуху поранення отримав 49-річний водій кросовера. Медики оглянули чоловіка на місці, повідомляє поліція Одеської області.

За словами дружини потерпілого, подія сталася близько 8-ї години ранку в одному з дворів багатоповерхівки на вулиці Семена Палія.

Автомобіль вибухнув одразу після того, як водій завів позашляховик та почав рух.

На місці події працюють слідчо-оперативна група та вибухотехніки поліції.

Після з'ясування всіх обставин події їй буде надано відповідну правову кваліфікацію. Наразі всі обставини події встановлюються.

Фото: поліція Одеської області.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

вибухОдесаавтомобільполіція
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