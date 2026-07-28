28 липня в Україні прогнозують незначне зниження температури, подекуди дощ

У вівторок, 28 липня, в Україні очікується дощова погода, місцями град і сильний вітер. Температура повітря дещо знизиться. Про це Український гідрометцентр повідомив у Фейсбуці.

«Короткочасні дощі, місцями грози, вдень в північно-східній частині, більшості центральних, Миколаївській, Херсонській та Запорізькій областях подекуди град та шквали 15-20 м/с, в центральних, Чернігівській, Сумській та Харківській областях місцями значні дощі; лише на сході та південному сході країни вночі без опадів», - йдеться в повідомленні.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вдень в західних областях місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі становитиме 13-18°, у західних областях 10-15°; вдень 21-26°, на південному сході країни до 29°.

У Києві та області у вівторок, 28 липня, буде хмарно з проясненнями. Очікуються дощі, місцями грози. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

Температура у столиці вночі 16-18°, вдень 22-24°. На Київщині вночі 13-18°, вдень 21-26°.