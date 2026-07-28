﻿
Суспiльство

28 липня в Україні прогнозують незначне зниження температури, подекуди дощ

28 липня в Україні прогнозують незначне зниження температури, подекуди дощ

У вівторок, 28 липня, в Україні очікується дощова погода, місцями град і сильний вітер. Температура повітря дещо знизиться. Про це Український гідрометцентр повідомив у Фейсбуці.

«Короткочасні дощі, місцями грози, вдень в північно-східній частині, більшості центральних, Миколаївській, Херсонській та Запорізькій областях подекуди град та шквали 15-20 м/с, в центральних, Чернігівській, Сумській та Харківській областях місцями значні дощі; лише на сході та південному сході країни вночі без опадів», - йдеться в повідомленні.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вдень в західних областях місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі становитиме 13-18°, у західних областях 10-15°; вдень 21-26°, на південному сході країни до 29°.

У Києві та області у вівторок, 28 липня, буде хмарно з проясненнями. Очікуються дощі, місцями грози. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

Температура у столиці вночі 16-18°, вдень 22-24°. На Київщині вночі 13-18°, вдень 21-26°.

 

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

прогноз погодиУкргідрометцентрпогода в Україні
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

FPV-системи: ключовий елемент сучасних безпілотних комплексів
Технології 27.07.2026 15:23:12
FPV-системи: ключовий елемент сучасних безпілотних комплексів
Читати
Російські дрони 33 рази залітали у повітряний простір Румунії
Війна 27.07.2026 15:13:54
Російські дрони 33 рази залітали у повітряний простір Румунії
Читати
Брюссель розглядає новий підхід до запровадження санкцій щодо Росії
Полiтика 27.07.2026 14:52:18
Брюссель розглядає новий підхід до запровадження санкцій щодо Росії
Читати

Популярнi статтi