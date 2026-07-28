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Полiтика

У США хочуть розтягнути надання допомоги Україні до 2029 року

У США хочуть розтягнути надання допомоги Україні до 2029 року

Адміністрація президента США Дональда Трампа повідомила членам Конгресу, що не планує завершити використання 400 млн. доларів, виділених на допомогу Україні, до 2029 фінансового року.

У травні Міністерство оборони США надіслало законодавцям лист із викладенням свого плану витрат. Демократи і деякі колеги Трампа з Республіканської партії критикували Пентагон за затягування з наданням допомоги Києву, яку торік підтримали представники обох партій, повідомляє Reuters.

Через два місяці після надсилання листа кошти досі не було виділено і навіть не закріплено у договорах.

Конгрес неодноразово висловлював невдоволення повільними темпами витрачання коштів.

Члени Конгресу незадоволені графіком Пентагону, який вони вважають надзвичайно повільним для віййни, що триває.

Згідно з графіком поставок, наведеним у листі, кошти будуть виділені протягом 2026 фінансового року, який закінчується 30 вересня, а остаточна поставка всієї допомоги запланована на фінансовий рік, що закінчується 30 вересня 2029 року.

Фото: ОП.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

СШАгрошіУкраїнавійна
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