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Війна

«Ситуація вже критично складна»: військовий повідомив про різке загострення біля Костянтинівки

«Ситуація вже критично складна»: військовий повідомив про різке загострення біля Костянтинівки

На Краматорському напрямку російські війська посилили наступальні дії, а ситуація в районі Костянтинівки залишається критично складною. Окупанти активно застосовують малі піхотні групи та значно збільшили кількість ударів керованими авіабомбами, повідомив начальник відділу комунікацій 24-ї окремої механізованої бригади Іван Петричак.

За його словами, російські війська тиснуть по всій лінії бойового зіткнення в зоні відповідальності бригади, а також на сусідніх ділянках фронту. «Раніше ми говорили, що ситуація складна, зараз вона вже критично складна. Противника дуже багато, він тисне по всій лінії зіткнення. Костянтинівка перебуває під серйозним тиском, а Часів Яр є її флангом, тому ми також відчуваємо цей наступ», — зазначив військовий.

Петричак розповів, що російські підрозділи продовжують атакувати невеликими штурмовими групами, одночасно використовуючи практично весь доступний арсенал озброєння.

За його словами, останнім часом суттєво зросла інтенсивність застосування керованих авіаційних бомб (КАБ). Якщо раніше окупанти здебільшого били по населених пунктах, то тепер завдають ударів і по відкритій місцевості.

Водночас, за словами представника 24-ї ОМБр, попри активний наступ російські війська зазнають значних втрат на Краматорському напрямку.

Як повідомляло раніше ForUa, окупанти розпочали "полювання на цивільних" в Херсоні.

 

 

 

 

 

 

 

 Автор: Тетяна Андрійко

Теги:

КраматорськКостянтинівкаситуація на фронтіштурми
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