У Великобританії за два дні зійшли з рейок два потяги

У графстві Ессекс у Великій Британії за два дні сталися дві аварії з потягами, повідомила Sky News.

Згідно з даними Британської транспортної поліції, повідомлення про сходження потягу з колії надійшло сьогодні о 14:12 за місцевим часом.

Внаслідок інциденту двоє людей зазнали серйозних травм.

Дев'ять інших постраждалих отримали менш серйозні травми.

На момент сходження з рейок у потязі перебували близько 150 осіб.

Служба швидкої допомоги заявляє, що продовжує реагувати на «серйозний інцидент», інші служби екстреної допомоги залишаються на місці події.

Пацієнтів оглянули та надали медичну допомогу на місці події, але деяких доправили у місцеві лікарні.

Через сходження потяга з колії рух усіма лініями між станцією Вікфорд та Саутенд-Вікторія тимчасово призупинено.

Під час іншого інциденту, що стався вчора, поїзд компанії Greater Anglia зійшов з рейок поблизу Вікфорда в Ессексі. На фотографіях з місця події поїзд, схоже, стоїть у вертикальному положенні, і наразі незрозуміло, чи хтось постраждав під час цієї аварії.