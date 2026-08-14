Посол України у Ватикані: Святий Престол однозначно підтримує територіальну цілісність України

Святий Престол однозначно підтримує державний суверенітет і територіальну цілісність України. Про це заявив в інтерв'ю «Українському радіо» посол України у Ватикані Андрій Юраш.

За його словами, українська дипломатія зараз головний акцент робить на максимальних зусиллях для досягнення справедливого миру і перемоги у збройному протистоянні із Росією, і в цьому контексті важлива роль відводиться відносинам зі Святим Престолом. Дипломат нагадав, що у липні Україну відвідали два офіційні представники Ватикану, з якими зустрівся Президент Володимир Зеленський.

"Було обговорено принципові речі... По-перше, максимальна гуманітарна підтримка. Це і практичні речі, і продовження кількох гуманітарних акцій допомоги Україні, які з ініціативи Святого Престолу були дуже активно або розпочаті, або максимально розширені з перших днів збройної агресії проти України. А по-друге, це максимальна допомога Україні на міжнародній арені за допомогою усіх тих важелів, можливостей, дипломатичних каналів, які має Святий Престол", - наголосив посол.

Він підкреслив, що Святий Престол однозначно підтримує державний суверенітет і територіальну цілісність України. За його словами, Ватикан "дуже активно працює для забезпечення і реалізації базових напрямів, які Україна очікує". Зокрема, йдеться про підтримку євроінтеграції України. У цьому зв'язку Юраш нагадав, що у червні 2022 року перед ухваленням рішення про надання Україні статусу країни-кандидата на вступ до ЄС голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн мала переговори з тодішнім Папою Римським Франциском, головною темою яких було питання України.

"Однозначна позиція, в тому числі Святого Престолу, спрацювала дуже позитивно для того, щоб у максимально стислі терміни вирішувалося багато питань. Сьогодні ми маємо подібну тенденцію продовження тих самих напрямів, але маємо розширену географію допомоги і сприяння Україні у контексті цієї війни, яка триває на нашій землі. Це і багато зусиль, наприклад, щодо налагодження більш продуктивної взаємодії української дипломатії з багатьма країнами, представниками конкретно Латинської Америки, де Святий Престол має дуже потужні впливи і можливості реалізації своєї політики, з одного боку", - зазначив посол.

Нині, за його словами, у центрі уваги злочинний рекрутинг росіянами представників Африканського континенту на війну проти України обманним шляхом: коли представників африканських країн запрошують на навчання або роботу в Росію, а потім їх інтегрують і залучають до воєнних дій.

"І в цьому контексті є абсолютне розуміння, що в тому числі і за сприяння Святого Престолу буде велика кампанія роз'яснення і долучення до тих акцій, які б унеможливили дію і впливи Росії щодо вербування нових найманців", - наголосив Юраш.

На його думку, від початку повномасштабного вторгнення відносини між Україною і Ватиканом поглибилися і набули стратегічного характеру. "Такого типу близькості стосунків між Україною і Святим Престолом, я думаю, у нашій історії, від часу відновлення дипломатичних відносин у 1992 році, ще не було. Лише з Папою Левом XIV наш Президент зустрічався вже тричі", - підкреслив Юраш.

Він наголосив на активній залученості Ватикану до повернення українських полонених додому. "Коли кардинал Маттео Дзуппі у липні приїжджав до нашої країни, без жодних сумнівів Україна надала йому можливість відвідати табір, в якому утримуються російські полонені. Зараз очікуємо візиту кардинала Маттео Дзуппі також до Росії, де ми дуже сподіваємося, що він матиме нагоду відвідати місця утримання українських полонених. На жаль, Росія відмовляє, і пресинг у цьому сенсі з боку Святого Престолу з боку безпосередньо кардинала є дуже потужний", - сказав дипломат.

Окрім того, додав він, продовжуються гуманітарні акції, розпочаті з метою допомогти людям, які щодня страждають від жахів війни.

"Це постійна взаємодія, наближення або вже й досягнення рівня стратегічного порозуміння і партнерства, наскільки це можливо в рамках сповідуваної Святим Престолом парадигми універсальної своєї місії, місії примирення.., яка базується на принципах нібито нейтральності та невтручання, але насправді передбачає особливе наближення, допомогу і постійну взаємодію з тією стороною, яка страждає, яка зазнає агресії. І ні в кого - у світі загалом, у Святому Престолі, в очільників чи вірян,.. - ні в кого не виникає питань, хто несе відповідальність за цю війну, із ким координувати і як діяти для того, щоб зупинити жахи, насильство і терор, що його українці кожного дня відчувають з російського боку", - підкреслив Юраш.