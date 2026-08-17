Рекордна пожежа в Бельгії залишається неконтрольованою: вогонь охопив вже тисячі гектарів

У Бельгії рятувальники продовжують боротьбу з масштабною лісовою пожежею, яка стала найбільшою в сучасній історії країни. Вогонь спалахнув у п’ятницю та вже охопив близько 3 тисяч гектарів природного заповідника Хай-Фенс неподалік кордону з Німеччиною. Вночі з вогнем боролися понад 250 пожежників і працівників аварійно-рятувальних служб. Водночас через масштаби пожежі бельгійські рятувальники активно залучають авіацію, намагаючись локалізувати осередки займання, повідомляє Politico.

Через складну ситуацію бельгійська влада звернулася по міжнародну допомогу. Країна активувала Механізм цивільного захисту Європейського Союзу. У неділю в операції вже брали участь гелікоптери федеральної поліції Бельгії та літаки з Нідерландів. Повітряні судна регулярно набирали воду з розташованого неподалік озера та скидали її на охоплені вогнем ділянки. Очікується, що до гасіння пожежі також долучаться додаткові гелікоптери з Чехії та Швеції. За словами європейської комісарки з питань готовності та кризового менеджменту Хаджі Лахбіб, допомогу з повітря можуть надати також Німеччина та Норвегія.

Вогонь поширюється територією заповідника Хай-Фенс, де розташовані великі площі соснових лісів і вразливих торфовищ. Сухі умови сприяють швидкому поширенню полум’я та значно ускладнюють роботу пожежників. За даними місцевої влади, нинішня пожежа вже стала найбільшою в Бельгії за понад століття. Востаннє масштабна пожежа такого рівня фіксувалася в цьому районі у 1911 році — також у період сильної спеки та посухи. Наразі інформації про знищені будинки немає. Водночас через загрозу поширення вогню влада евакуювала мешканців двох сіл.

Попри масштабну операцію із залученням сотень рятувальників та авіації, пожежа залишається неконтрольованою. Рятувальники продовжують працювати над стримуванням полум’я та не допускають його подальшого поширення на населені пункти.

Як повідомляло раніше ForUa, у Греції та Хорватії масштабні лісові пожежі охопили популярні туристичні райони на тлі тривалої спеки та посухи.