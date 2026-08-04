У Краматорську після удару ФАБами пошкоджено житлові будинки, постраждали 24 людини

У Краматорську кількість постраждалих внаслідок російського авіаудару зросла до 24 людей.

Про це станом на 15:45 у вівторок, 4 серпня, повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

За його словами, внаслідок атаки пошкоджено шість багатоповерхових будинків, два заклади освіти, відділення банку, пошту, чотири торговельні об'єкти, вісім легкових автомобілів та об'єкти інфраструктури.

«Остаточні наслідки обстрілу встановлюємо», – зазначив Філашкін.

Вранці 4 серпня російські війська завдали по Краматорську удару двома авіабомбами ФАБ-250. Одна з бомб влучила у житловий будинок у центрі міста.

«Серед поранених – 10 чоловіків і 14 жінок. Наймолодшій постраждалій 18 років, найстаршому – 76. У людей діагностовано мінно-вибухові травми, травматичну ампутацію ніг, переломи, осколкові поранення, забої», – йдеться в повідомленні поліції.

У поліції уточнили, що о 10:17 російські військові скинули на місто дві 500-кілограмові керовані бомби: одна влучила у багатоповерховий будинок, інша – поряд.

Раніше повідомлялося про 22 постраждалих, однак згодом їхня кількість зросла до 24.