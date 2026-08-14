На Львівщину прибив пам'ятник із могили Євгена Коновальця

На Львівщину із Роттердама прибув пам’ятник з могили Євгена Коновальця, його встановлять у музеї-садибі полковника в Зашкові. Про це повідомив Департамент комунікацій та внутрішньої політики Львівської ОВА.

«До Зашкова на Львівщині доправили пам’ятник полковника Євгена Коновальця, який упродовж 87 років перебував на його могилі на кладовищі Кросвейк у Роттердамі», - йдеться у повідомленні.

Голова Львівської ОДА Максим Козицький зазначив, що пам’ятник 1939 року відтепер зберігатимуть у родинній садибі Євгена Коновальця в його рідному селі – Зашкові.

«Повернення цієї пам’ятки символічно збігається з новим етапом у житті музею-садиби. Його керівником став доктор історичних наук Іван Хома – один із провідних дослідників життя та діяльності Євгена Коновальця. Попереду – оновлення музею та простору довкола нього», – зауважив Козицький.

В ОВА нагадали, що надгробок виготовили у 1939 році – до першої річниці загибелі Євгена Коновальця, проєкт розробила українська мисткиня Оксана Лятуринська. До виготовлення та встановлення пам’ятника також долучився Роберт Лісовський – автор емблеми ОУН.

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