Окупанти мають нове просування на Донеччині — DeepState

Російські окупаційні війська продовжують наступальні дії на Донеччині. За даними аналітичного проєкту DeepState, ворог має просування поблизу села Новомаркове у Краматорському районі. Згідно з оновленою картою бойових дій, зміни зафіксовані в районі населеного пункту Новомаркове на Донеччині. Наразі аналітики не уточнюють масштабів просування російських військ чи інших деталей щодо оперативної обстановки на цій ділянці фронту.

DeepState регулярно оновлює карту бойових дій на основі аналізу відкритих джерел, геолокаційних матеріалів, супутникових знімків та інших підтверджених даних. Інформація про ситуацію на фронті коригується у міру появи нових підтверджень.

Як повідомляло раніше ForUa, російська армія змінює пріоритети наступу та поступово зосереджує основні зусилля на Слов'янсько-Краматорському напрямку. Окупанти вже розпочали підготовку до нової наступальної кампанії, масовано руйнуючи населені пункти в цьому районі.