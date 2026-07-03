Російські війська використовують прифронтовий Херсон як полігон для відпрацювання нової тактики ведення війни, що передбачає систематичні атаки на цивільну інфраструктуру та мирне населення за допомогою FPV-дронів, дистанційного мінування й запалювальних боєприпасів.

За даними видання, окупанти дедалі частіше завдають ударів не по військових об'єктах, а по громадському транспорту, автомобілях екстрених служб, гуманітарних місіях, поштових машинах та цивільних автомобілях, повідомляє Forbes. Головною метою такої тактики називають залякування населення, руйнування логістики та примушення людей залишати прифронтові міста.

Одним із останніх прикладів став удар російського FPV-дрона по маршрутному автобусу в центрі Херсона на початку липня. Унаслідок атаки загинули двоє людей, ще дев'ятеро дістали поранення.

Видання зазначає, що масштаби використання безпілотників стрімко зростають. За інформацією Херсонської ОВА, кількість запусків російських дронів збільшилася з приблизно 2500 до 5500 на тиждень. Лише за один весняний місяць було пошкоджено або знищено понад 230 автомобілів цивільних і екстрених служб.

Незалежна міжнародна комісія ООН вже кваліфікувала навмисні атаки російських військових на пішоходів, велосипедистів і рятувальників як убивства, що можуть становити злочини проти людяності.

За інформацією журналістів, Херсон став своєрідною "лабораторією", де російські оператори дронів відпрацьовують нові методи ведення бойових дій. Зокрема, йдеться про дистанційне мінування доріг та використання запалювальних сумішей проти житлових будинків.

Водночас подібну тактику Росія вже застосовує й в інших прифронтових регіонах. За даними видання, аналогічні атаки фіксують у Нікополі, Сумах, Запоріжжі, а також поблизу Костянтинівки, Краматорська та Слов'янська. Волонтери повідомляють, що російські дрони можуть годинами чекати вздовж доріг, атакуючи евакуаційний транспорт.

На думку істориків, стратегія залякування цивільного населення не є новою для Кремля. Водночас дешеві FPV-дрони дозволили Росії зробити такі атаки масовими, безперервними та значно дешевшими.

Як повідомляло раніше ForUa, 18-річна дівчина, яка їхала оформлювати документи для вступу, загинула на очах у матері в Херсоні.