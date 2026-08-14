На Полтавщині чоловік стріляв у поліцейських, є поранений

У Лубнах на Полтавщині чоловік стріляв у поліцейських, які перевіряли його в межах оперативної роботи - один правоохоронець отримав вогнепальне поранення. Про це повідомляє поліція Полтавщини.

Подія сталася близько 15:20 у Центральному парку культури та відпочинку. За попередніми даними, оперативники перевіряли 39-річного місцевого жителя. Чоловік раптово почав тікати та стріляти у бік правоохоронців. Під час стрілянини один із поліцейських отримав поранення. Йому надають медичну допомогу. Чоловіка затримали, зброю вилучили.

За фактом події відкрили кримінальне провадження за статтею 348 Кримінального кодексу України (Посягання на життя працівника правоохоронного органу). Санкція статті передбачає від 9 до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.

Наразі тривають слідчі дії, правоохоронці встановлюють усі обставини події.