Будапешт погодився на відкриття шостого кластера у переговорах з Україною

Угорська сторона дала згоду на відкриття шостого кластера переговорів про входження України та Молдови до Євросоюзу, який стосується зовнішніх зв'язків. Про це повідомляє польський мовник RMF FM із посиланням на джерела.

Цей блок є першим із п'яти залишкових кластерів, початок роботи над якими Будапешт заблокував 23 червня. Тоді угорська влада виступила проти відправлення до Києва та Кишинева офіційних листів від ЄС для запуску наступних етапів переговорного процесу. Цей крок свідчить про часткове послаблення позиції Угорщини, проте це не вирішує всіх труднощів, оскільки Будапешт досі відмовляється погоджувати процедури стосовно решти чотирьох кластерів.

Це також свідчить про те, що заклики президента України Володимира Зеленського відкрити всі п'ять переговорних кластерів уже в липні не будуть виконані. На сьогодні офіційний старт надано лише одному блоку — "Основи", який регулює питання верховенства права та фундаментальних прав. Зі свого боку шостий кластер охоплює питання спільної зовнішньої політики та політики безпеки, торгівлі, а також взаємодії з третіми державами.

Надсилання відповідного листа є виключно першим кроком і ще не означає повноцінного старту переговорів у цій галузі. Надалі Україна та Молдова мають представити власні позиції, після чого Європейська комісія сформує проєкти спільних переговорних позицій, які потребують одностайної згоди від усіх країн — членів об'єднання.

Якщо подальші етапи відбудуться за графіком, офіційне відкриття шостого кластера заплановане на 14 липня під час зустрічі міністрів у справах Європи країн Євросоюзу.

За даними джерел RMF FM, у Брюсселі відсутній консенсус щодо одночасного відкриття всіх інших блоків. Низка держав схиляється до поступового ведення переговорів замість штучного прискорення. До цієї групи країн входить і Польща, яка підтримує поетапне відкриття наступних переговорних кластерів, а не запуск усіх одночасно.

ForUA нагадує, раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що розраховує, що Польща та Угорщина підтримають євроінтеграцію України і не стануть перешкоджати відкриттю нових етапів перемовин.

Також повідомлялось, що під час липневого раунду переговорів щодо вступу України до Євросоюзу партнери можуть відкрити лише два кластери замість п'яти запланованих. У Брюсселі висловлюють сумніви стосовно можливості запустити всі залишкові треки одночасно.

11 червня Верховна Рада проголосувала за постанову, яка має налагодити тіснішу співпрацю між парламентом та урядом у процесі євроінтеграції. Рішення спрямоване на швидшу адаптацію українських законів до стандартів Європейського Союзу, що є необхідною умовою для отримання повноправного членства.

Разом з тим Євросоюз був змушений знизити амбіції щодо графіку переговорів про вступ України через позицію Угорщини. Замість раніше запланованого відкриття п'яти переговорних блоків у липні, Брюссель тепер орієнтується на запуск лише двох напрямків — зовнішніх відносин та внутрішнього ринку.

А голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявляв, що Україна має переглянути низку положень Конституції у зв’язку з майбутнім вступом до ЄС та необхідністю адаптації національного законодавства до європейських норм.