Голова уряду Молдови несподівано пішов у відставку

Прем'єр-міністр Молдови Олександр Мунтян оголосив про свою відставку.

"Я прийняв пропозицію бути прем’єром з великою відповідальністю і твердим переконанням, що я зможу посприяти змінам на краще. У той момент, коли я зрозумів, що далі не зможу виконувати свою роль згідно з моїми принципами й переконаннями, я вирішив йти", – написав Мунтяну.

Він висловив подяку своїй команді в уряді за співпрацю.

"Я продовжу служити моїй країні, незалежно від того, на якій посаді я буду, незалежно від того, де проживатиму і якими будуть мої обов’язки, чи це буде державний, чи приватний сектор", – додав Мунтяну.

Відставка Мунтяну, ймовірно, пов'язана з корупційними скандалами, що сколихнули Молдову останніми днями. З'ясувалося, зокрема, що керівник агенції з безпеки цивільної авіації MOLDATSA, призначений на посаду чинною владою, має підроблений диплом про вищу освіту та свідоцтво пілота.

2 липня затримали держсекретаря Міністерства сільського господарства за підозрою у хабарництві.

Фото: Facebook.