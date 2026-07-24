Безробітний коригував ракетно-дронові атаки рф по Одещині

Військова контррозвідка СБУ затримала ще одного агента фсб в Одеській області.

Зловмисник коригував ракетно-дронові атаки рф по пально-енергетичній інфраструктурі південного регіону України, повідомляє СБУ.

Серед пріоритетних завдань цього фігуранта був пошук і передача координат автозаправних станцій, а також пунктів дислокації вантажних ешелонів Укрзалізниці та бензовозів Сил оборони.



Співробітники СБУ затримали зловмисника «на гарячому», коли він встановлював GPS-трекер на військовий бензовоз, щоб скоригувати по ньому ворожу атаку у режимі реального часу.



Наведенням російських обстрілів займався завербований фсб місцевий безробітний. У поле зору рашистів він потрапив, коли шукав «легкі» заробітки у Телеграм-каналах.



Після дистанційного вербування агент отримав інструкцію від куратора з рф щодо виявлення «потрібних цілей», придбання GPS-трекерів та їхнього встановлення на об’єкти.



За допомогою прицільних ударів по автоцистернах, вантажних ешелонах та місцевих АЗС ворог планував зірвати забезпечення фронту та розхитати внутрішню обстановку на півдні України.



Під час обшуку на місці затримання фігуранта виявлено GPS-трекер, який він мав активувати на військовому бензовозі. Також у затриманого вилучено смартфон із доказами роботи на ворога.



Слідчі СБУ повідомили агенту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).



Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Фото: СБУ.