Російські кати розстріляли полоненого українського бійця

13 липня о 14:42 в районі села Ялта Комарської сільської громади представники російської окупаційної армії взяли у полон військовослужбовця ЗСУ.

Після допиту один з окупантів віддав наказ стратити українського захисника, а інший розстріляв його з вогнепальної зброї, повідомляє Донецька обласна прокуратура.

Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинило загибель людини (ч. 2 ст. 438 КК України).

Наразі проводяться невідкладні слідчі (розшукові) дії, спрямовані на встановлення всіх обставин події та причетних до скоєння вказаного злочину осіб з числа військовослужбовців РФ.

Вбивство полонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин.

Фото: Донецька обласна прокуратура.