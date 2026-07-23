Трамп пригрозив Ірану та хуситам «серйозною військовою відповіддю»

Президент США Дональд Трамп у четвер, 23 липня, пригрозив Ірану та його союзникам-хуситам «серйозною військовою відповіддю» після того, як єменські бойовики атакували два саудівські нафтові танкери в Червоному морі. Про це повідомляє Reuters.

Як зазначається, побоювання, що перебої в судноплавстві можуть охопити ще одну ключову морську артерію, спричинили різке зростання світових цін на нафту — одне з найбільших від початку війни. Вартість нафти марки Brent підскочила більш ніж на 6%, уперше з травня перевищивши 100 доларів за барель.

Після того як хусити заявили про атаку на два танкери, Трамп пообіцяв покласти на Іран відповідальність за будь-які подальші удари бойовиків.

«Якщо вони зроблять це знову, США притягнуть Іран до відповідальності, оскільки хусити є сурогатом та/або маріонетками Ірану, і на Іран, і, звичайно ж, на самих хуситів будуть накладені серйозні військові санкції», — написав Трамп у Truth Social.

Державний секретар США Марко Рубіо, виступаючи на дипломатичному саміті в Південно-Східній Азії, заявив, що «ціна», яку платить Іран, «зростатиме щоночі», доки Тегеран не буде готовий укласти мирну угоду.

«Іран щодня благає (про угоду – ред.). Проблема з Іраном полягає в тому, що щоразу, коли вони укладають угоду... вони або порушують її, або хочуть її змінити, — сказав він. - І, можливо, вони передумають протягом найближчих кількох днів, оскільки продовжують зазнавати значних втрат».

Хусити заявили, що їхні сили здійснили ракетні та безпілотні удари по саудівських нафтових танкерах Encelia та Layla.

Джерело в службах морської безпеки повідомило, що Encelia передала сигнал лиха, в якому повідомлялося, що пізно в середу її було вражено ракетою поблизу саудівського порту Джизан у Червоному морі, на північ від Ємену. Саудівське державне інформаційне агентство SPA повідомило, що внаслідок удару на носі судна спалахнула пожежа.

Як повідомляв ForUA, підтримувані Іраном єменські хусити заявили, що у четвер вранці, уперше після оголошення 20 липня морської блокади Саудівської Аравії, у Червоному морі атакували два саудівські нафтові танкери, які намагались порушити цю блокаду.