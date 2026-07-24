Внаслідок удару РФ по виставці на Київщині загинули 6 людей

Вдень 24 липня російські терористи завдали удару по Київській області.

"Зараз триває рятувальна операція на Київщині після удару російських ракет. Станом на зараз відомо про десятки постраждалих. Відомо також, що, на жаль, шестеро людей загинули. Мої співчуття рідним і близьким. Продовжується з'ясування всіх обставин і долі людей. На місці працюють усі необхідні служби", - написав президент Володимир Зеленський.

Засновник компанії-виробника оборонної продукції First Contact та учасник бойових дій Валерій Боровик повідомив, що Росія завдала удару по одному з полігонів, де проходила виставка озброєння.

Спільнота "Тарас Григорович повідомляє" оприлюднила скрини повідомлень, в яких вказана назва заходу. Йдеться про практичний демонстраційний захід Defense Demo Day & Defense Expo "Критично Захищено", організатором якого стала "АРМАДА" - Асоціація виробників безпілотних систем та супутніх технологій. Заявлена мета заходу – комплексні рішення для захисту критичної інфраструктури від сучасних повітряних загроз.

Радник президента Сергій "Флеш" Бескрестнов неопосредковано підтверджує, що удар був по виставці озброєння.

"Друзі дякую, зі мною все нормально. Команда жива", – написав він.

Фото: ДСНС.