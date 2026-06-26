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Суспiльство

Уряд дозволив громадянам Молдови отримувати українське громадянство за спрощеною процедурою

Уряд дозволив громадянам Молдови отримувати українське громадянство за спрощеною процедурою

Кабінет міністрів включив Молдову до переліку держав, громадяни яких можуть отримати українське громадянство за спрощеною процедурою. Про це повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.

За словами глави уряду, це рішення є закономірним, адже Україна та Молдова мають спільний кордон, разом рухаються до членства в Європейському Союзі та підтримують одна одну в умовах російської агресії.

Свириденко наголосила, що в Молдові проживає численна українська громада, тому держава прагне зробити отримання українського громадянства більш доступним для її представників. Наступним кроком має стати максимальне спрощення самої процедури.

Для набуття громадянства претенденти, як і раніше, повинні скласти іспити з української мови, історії України та Конституції. Наразі пройти тестування можна лише на території України.

Уряд також працює над запровадженням можливості дистанційного складання іспитів і планує врегулювати завершальний етап оформлення документів через закордонні дипломатичні установи. Це має дозволити заявникам отримувати українські паспорти без необхідности долати додаткові бюрократичні перешкоди.

 Автор: Богдан Моримух

Теги:

МолдовагромадянствоЮлія Свириденко
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