Уряд дозволив громадянам Молдови отримувати українське громадянство за спрощеною процедурою

Кабінет міністрів включив Молдову до переліку держав, громадяни яких можуть отримати українське громадянство за спрощеною процедурою. Про це повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.

За словами глави уряду, це рішення є закономірним, адже Україна та Молдова мають спільний кордон, разом рухаються до членства в Європейському Союзі та підтримують одна одну в умовах російської агресії.

Свириденко наголосила, що в Молдові проживає численна українська громада, тому держава прагне зробити отримання українського громадянства більш доступним для її представників. Наступним кроком має стати максимальне спрощення самої процедури.

Для набуття громадянства претенденти, як і раніше, повинні скласти іспити з української мови, історії України та Конституції. Наразі пройти тестування можна лише на території України.

Уряд також працює над запровадженням можливості дистанційного складання іспитів і планує врегулювати завершальний етап оформлення документів через закордонні дипломатичні установи. Це має дозволити заявникам отримувати українські паспорти без необхідности долати додаткові бюрократичні перешкоди.