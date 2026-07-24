Польща просить США долучити її до виробництва ракет Patriot

Польща запропонувала США створити спільне з Україною виробництво ракет до систем протиповітряної оборони Patriot з розміщенням його на польській території як безпечному майданчику.

"Пропозиція, яку я сьогодні зробила від імені Польщі, враховує певні занепокоєння американської сторони. Ми запропонували, щоб це була співпраця у тристоронньому форматі — між Сполученими Штатами, Україною та Польщею, адже йдеться про забезпечення безпеки цього виробництва, щоб воно здійснювалося у безпечному місці", - сказала заступниця міністра національної оборони Польщі Магдалена Собковяк-Чарнецька.

Вона пояснила, що ініціатива є відповіддю на заяву Трампа, який під час саміту НАТО повідомив про готовність розглянути можливість виробництва компонентів для систем Patriot у співпраці з Україною, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

За словами віцеміністера, ракети до Patriot є одним із найбільш затребуваних видів озброєння у світі, тому Польща прагне долучитися до їхнього спільного виробництва.

Під час переговорів польська сторона також представила аргументи на користь створення в Польщі регіонального сервісного центру для обслуговування систем Patriot. Як зазначила Собковяк-Чарнецька, у Вашингтоні позитивно оцінюють розвиток польського оборонно-промислового комплексу та стратегічне розташування країни на східному фланзі НАТО.

Окремою темою переговорів стало розширення американської військової присутності в Польщі. Заступниця міністра повідомила, що у США вже створено спеціальну робочу групу, яка займається підготовкою цього проєкту, а аналогічний підрозділ працює і в польському міністерстві національної оборони.

Вона висловила сподівання, що найближчими тижнями буде підписано угоду про нову американську кредитну лінію для Польщі обсягом 4 млрд доларів у межах програми Foreign Military Financing для закупівлі американського озброєння.

Запровадження європейського механізму SAFE не перешкоджає закупівлі американської військової техніки, а обидва інструменти можуть взаємно доповнювати один одного для зміцнення обороноздатності Польщі та всього східного флангу НАТО.