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Війна

У Молдові впав російський дрон

У Молдові впав російський дрон

Вночі 13 липня у Молдову залетів один з російських "Шахедів", якими атакували Україну.

У Генеральному інспектораті поліції повідомили, що о 01:03 через екстрений номер служб надзвичайних ситуацій надійшло повідомлення про знайдений об’єкт, схожий на безпілотник, на околиці села Копанка Каушанського району. Зазначають, що після падіння він вибухнув, проте на наведених фото носова частина апарата виглядає цілою, повідомляє Newsmaker.

"На місце прибули співробітники поліції та пожежники. За попередніми даними, ніхто не постраждав. Територію огородили, правоохоронці проводять розслідування для з’ясування усіх обставин", – зазначили у поліції. 

У Міністерстві оборони згодом підтвердили, що йдеться про російських безпілотник типу "Шахед" ("Герань-2"), який залетів у повітряний простір Молдови під час російської атаки по цілях на Одещині. 

"Цей новий інцидент є серйозним та неприпустимим порушенням повітряного простору Молдови та вчергове підтверджує, що загарбницька війна Росії проти України створює прямі загрози для безпеки наших громадян та всього регіону", – зазначили у Міноборони. 

Фото: Newsmaker.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

МолдоваУкраїнавійнаокупанти
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