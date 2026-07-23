У США призначили дату початку судового процесу над Ніколасом Мадуро

Федеральний суд США призначив початок судового процесу над колишнім президентом Венесуели Ніколасом Мадуро та його дружиною Силією Флорес на літо 2027 року. Про це повідомляє Sky News.

Під час засідання федерального суду Мангеттена суддя Елвін Хеллерстайн визначив, що розгляд справи щодо Ніколаса Мадуро та Силії Флорес розпочнеться 1 червня 2027 року. Також було затверджено графік розгляду досудових клопотань.

Мадуро постав перед судом у бежевій тюремній формі, кросівках і темних окулярах. Біля будівлі суду зібралися його прихильники, які назвали звинувачення сфабрикованими.

63-річний президент Венесуели та його 69-річна дружина не виступали під час слухання і перебували за окремими столами разом зі своїми адвокатами.

Американські прокурори звинувачують Ніколаса Мадуро у використанні свого становища для сприяння постачанню великих партій кокаїну до США.

Серед обвинувачень також є змова з метою наркотероризму, а також незаконне зберігання кулеметів і вибухових пристроїв.

Мадуро та Флорес своєї вини не визнають. Якщо присяжні визнають їх винними, подружжю загрожує довічне ув’язнення.

Президент США Дональд Трамп повідомив про затримання Ніколаса Мадуро та його дружини Силії Флорес під час спецоперації американських військових у Каракасі на початку січня 2026 року.

Пізніше Трамп оприлюднив фотографію, на якій Мадуро перебуває на борту американського десантного корабля USS Iwo Jima, та заявив, що особисто спостерігав за проведенням операції.

Після затримання Мадуро Конституційна палата Верховного суду Венесуели тимчасово передала повноваження президента віцепрезидентці Делсі Родрігес, пояснивши це необхідністю забезпечити безперервність роботи державних інституцій.