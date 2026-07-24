Трамп хоче, щоб збитки суден компенсував Іран

Президент США Дональд Трамп заявив, що всі збитки, яких зазнають судна на Близькому Сході, будуть відшкодовуватися за рахунок іранських коштів, які контролюють США.

"Нехай ця заява слугуватиме підтвердженням, що до подальшого повідомлення відтепер будь-які збитки, завдані суднам, вантажу або будь-чому, пов'язаному з ними, будуть відшкодовуватися за рахунок іранських коштів, які перебувають у володінні та під контролем США", - написав він.

Трамп серйозно розглядає можливість відновлення масштабних бойових операцій в Ірані.

Фото: ОП.