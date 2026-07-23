У ФРН з 2022 року зафіксували 196 політично мотивованих злочинів проти українців – дані уряду

У Німеччині протягом 2022-2025 років зареєстровані 196 політично мотивованих кримінальних правопорушень, у яких потерпілими були вказані громадяни України. Про це йдеться у відповіді федерального уряду на запит фракції "Альтернатива для Німеччини" у Бундестазі.

Зазначається, що серед цих випадків два завершені злочини зі смертельним наслідком, один замах на вбивство, 192 випадки завдання тілесних ушкоджень та один грабіж.

У відповідь, зокрема, включені дані щодо кількості політично мотивованих кримінальних правопорушень у період з 1 січня 2022 року до 31 грудня 2025 року, у яких громадяни України та РФ зазначені як потерпілі. Згідно з цими даними, у 2022 році зареєстровано 50 таких правопорушень із потерпілими громадянами України, у 2023 році - 43, у 2024-у - 55, у 2025-у - 48.

Із загальної кількості 113 випадків були віднесені до категорії політично мотивованої злочинності на ґрунті "іноземної ідеології", 54 - до правого спектра, 16 - до категорії "інша належність", вісім не були віднесені до певного напряму, три пов’язували з релігійною ідеологією, два - з лівим спектром. Ця класифікація не містить даних про громадянство нападників.

За той самий період зареєстровано 67 політично мотивованих правопорушень, у яких потерпілими вказані громадяни РФ. Всі класифіковані як завдання тілесних ушкоджень: 14 випадків у 2022 році, 13 - у 2023-у, 26 - у 2024-у та 14 - у 2025-у. З загальної кількості 38 випадків віднесені до правого спектра, 20 - до категорії "іноземна ідеологія", чотири - до релігійної ідеології, три – до іншої категорії, ще два не мали визначеної належності.

Вказано, що статистика не охоплює громадян ФРН українського чи російського походження.

Раніше ForUA повідомляв, що федеральний уряд Німеччини відкинув порушені фракцією «Альтернатива для Німеччини» (АдН) у Бундестазі звинувачення у «русофобії» та заявив, що російське керівництво використовує цей термін у пропагандистських і дезінформаційних кампаніях.