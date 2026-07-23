На Банковій для Свириденка та Умєрова розглядають нові посади

Президент Володимир Зеленський підтвердив, що розглядає нові призначення для колишньої прем’єрки Юлії Свириденко та секретаря Ради нацбезпеки і оборони (РНБО) Рустема Умєрова Про це він повідомив під час брифінгу.

Глава держави нагадав, що раніше запропонував Свириденко посаду посла України у Сполучених Штатах, адже вважає цю дипломатичну місію однією з основних. За словами президента, на такій посаді має працювати політик рівня віцепрем’єра чи навіть прем’єр-міністра, оскільки йдеться про стратегічні відносини з Вашингтоном.

Зеленський зазначив, що під керівництвом Свириденко були укладені важливі економічні домовленості зі Штатми, які можуть стати підгрунтям для подальшої співпраці. Водночас він додав, що для неї розглядається ще одна пропозиція, пов’язана з іншим напрямком роботи, проте подробиць поки не розкрив.

Щодо Рустема Умєрова, який зараз обіймає посаду секретаря РНБО, то президент також повідомив про наявність нових варіантів призначення. Конкретних посад поки не назвав, однак зауважив, що невдовзі до цього питання повернеться.

Ситуація з кадровими змінами пов’язана з тим, що після формування нового Кабінету міністрів Ігор Клименко залишився без посади. Спочатку планували його призначити на чолі Міноборони, проте цього не сталося. Згодом Зеленський запропонував йому посаду секретаря Радбезу, однак указу про звільнення Умєрова та призначення Клименка поки не оприлюднено.

ForUA нагадує, що Володимир Зеленський 17 липня провів зустріч із міністром внутрішніх справ Ігорем Клименком, під час якої запропонував йому очолити РНБО. Президент заявив, що призначення Клименка секретарем РНБО пояснюється підготовкою до зими.

Також повідомлялося, що президент запропонував колишньому міністру оборони Михайлу Федорову кілька посад, зокрема віцепрем'єра з військових інновацій.