У столиці зросла кількість жертв масованої атаки РФ

У Києві збільшилася кількість загиблих унаслідок масованої російської атаки. У лікарні помер ще один постраждалий, який дістав важкі поранення під час обстрілу, повідоми начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

«У лікарні помер ще один постраждалий, який отримав важкі поранення під час сьогоднішнього обстрілу», — зазначив він.

Таким чином, станом на зараз кількість жертв російського удару по столиці зросла до 30 людей. Ще 91 людина отримала поранення.

Як повідомляло раніше ForUa, у ніч проти 2 липня Росія здійснила одну з наймасштабніших комбінованих атак по Україні. За інформацією Повітряних сил ЗСУ, окупанти випустили 74 ракети різних типів та 496 ударних безпілотників. Основною ціллю атаки став Київ. Сили протиповітряної оборони знищили або подавили 524 повітряні цілі, серед яких 48 ракет і 476 безпілотників.