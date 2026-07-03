﻿
Столиця

У столиці зросла кількість жертв масованої атаки РФ

У столиці зросла кількість жертв масованої атаки РФ

У Києві збільшилася кількість загиблих унаслідок масованої російської атаки. У лікарні помер ще один постраждалий, який дістав важкі поранення під час обстрілу,  повідоми  начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

«У лікарні помер ще один постраждалий, який отримав важкі поранення під час сьогоднішнього обстрілу», — зазначив він.

Таким чином, станом на зараз кількість жертв російського удару по столиці зросла до 30 людей. Ще 91 людина отримала поранення.

Як повідомляло раніше ForUa, у ніч проти 2 липня Росія здійснила одну з наймасштабніших комбінованих атак по Україні. За інформацією Повітряних сил ЗСУ, окупанти випустили 74 ракети різних типів та 496 ударних безпілотників. Основною ціллю атаки став Київ. Сили протиповітряної оборони знищили або подавили 524 повітряні цілі, серед яких 48 ракет і 476 безпілотників.

 

 

 Автор: Тетяна Андрійко

Теги:

жертвипостраждаліатака на Київ
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Аномальна спека відступає: в Україні прогнозують грози, буревії та локальні паводки
Надзвичайні події 02.07.2026 16:32:57
Аномальна спека відступає: в Україні прогнозують грози, буревії та локальні паводки
Читати
У Польщі пояснили, чому скоротили програму безкоштовного проживання для українців
Свiт 02.07.2026 16:03:19
У Польщі пояснили, чому скоротили програму безкоштовного проживання для українців
Читати
США висунули ультиматум союзникам по НАТО
Свiт 02.07.2026 15:54:24
США висунули ультиматум союзникам по НАТО
Читати

Популярнi статтi