Ракетний удар по Києву: пошкоджені трамваї, адмінбудівлі та склади, є постраждалі

У ніч проти 8 липня російські війська завдали ракетного удару по Києву. Внаслідок атаки в різних районах столиці спалахнули пожежі, пошкоджено адміністративні будівлі, складські приміщення, гаражний кооператив і трамваї. За попередніми даними, постраждали двоє людей. Про наслідки обстрілу повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

Найбільших пошкоджень зазнав Святошинський район. Там рятувальники ліквідовують пожежу в адміністративній будівлі та складських приміщеннях. Унаслідок атаки постраждали двоє людей, одну з яких госпіталізували.

За іншою адресою у Святошинському районі внаслідок влучання загорівся гаражний кооператив. Також пошкоджено адміністративну будівлю та кілька трамваїв.

Ще одна пожежа виникла у Деснянському районі столиці, де загорілися складські приміщення.

На місцях працюють підрозділи ДСНС, які продовжують ліквідацію наслідків ракетної атаки. Рятувальники гасять пожежі, обстежують пошкоджені об'єкти та перевіряють території на наявність людей.

Інформація про масштаби руйнувань і кількість постраждалих уточнюється. Влада закликає мешканців не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та перебувати в укриттях під час загрози нових ударів.

Як повідомляло раніше ForUa, у Вишневому окупанти зруйнували 5 вулиць та сотні будинків.