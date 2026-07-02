Настрої українців щодо завершення війни кардинально змінились

Дві третини українців вважають, що країна має якомога швидше домовитися про припинення війни. Водночас лише чверть опитаних виступають за продовження бойових дій до перемоги. Про це свідчать результати опитування американського інституту громадської думки Gallup.

Згідно з дослідженням, 66% українців вважають, що Київ має прагнути якнайшвидшого досягнення домовленостей про припинення війни. Натомість 24% респондентів переконані, що бойові дії слід продовжувати до перемоги.

У Gallup зазначають, що така тенденція зберігається вже третій рік поспіль. Якщо у 2022 році після початку повномасштабного вторгнення 73% українців підтримували продовження боротьби до перемоги, а лише 22% виступали за переговори, то з 2024 року кількість прихильників якнайшвидшого завершення війни дипломатичним шляхом поступово зростає.

Опитування також показало, що українці досить стримано оцінюють перспективи швидкого завершення війни. Лише 5% респондентів вважають дуже ймовірним, що війна закінчиться до кінця 2026 року, ще 18% назвали такий сценарій певною мірою ймовірним.

Водночас 36% опитаних вважають завершення війни до кінця наступного року малоймовірним, а ще 34% — скоріше малоймовірним.

Опитування було проведене у квітні 2026 року методом телефонного інтерв'ю. У ньому взяли участь 1 000 респондентів віком від 15 років. Заявлена статистична похибка становить ±3,8% при довірчій імовірності 95%.

Як повідомляло раніше ForUa, українці переважно готові підтримати сценарій припинення вогню за умови надійних гарантій безпеки, зокрема у форматі так званого «Європейського щита» — присутності військових країн ЄС поблизу лінії фронту.