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Південна Корея заявила про скорочення спільних із США навчань

Південна Корея заявила про скорочення спільних із США навчань

Південна Корея та США скорочують масштаби своїх щорічних спільних навчань, які розпочалися на початку цього тижня.

Союзники домовилися скоротити навчання Ulchi Freedom Shield (UFS) до п'ятниці, зменшивши тривалість навчань майже наполовину, повідомляє Yonhap.

Навчання UFS планувалося провести з 17 по 27 серпня.

Польові навчання, які є основною частиною цих навчань, також будуть певною мірою скорочені. Наразі тривають обговорення між військовими обох країн щодо узгодження детальних планів.

Фото: Yonhap.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

СШАнавчанняПівденна Корея
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