Брат принцеси Діани вперше видасть книжку зі своїми спогадами про неї

Брат принцеси Діани Чарльз Спенсер у вересні видасть книжку, присвячену її життю та останньому тижню перед загибеллю. Книжка отримала назву “Swan Song: Diana, My Sister” – “Лебедина пісня: Діана, моя сестра” і вийде у Великій Британії 22 вересня.

За словами видавництва Michael Joseph, що входить до Penguin, це буде перший випадок, коли граф Спенсер “відкрито і детально” розповість про сестру, повідомляє The Guardian.

Сам Чарльз Спенсер пояснив, що вирішив написати книжку через нову хвилю інтересу до Діани напередодні 30-х роковин її смерті.

“У зв’язку з наближенням 30-х роковин трагічної смерті Діани мене знову буквально засипали проханнями про інтерв’ю щодо моєї сестри. Це переконало мене нарешті записати власні думки та спогади, замість того щоб знову читати думки інших, багато з яких ґрунтуються на неправді, що з часом почала сприйматися як факт”, – сказав він.

Спенсер наголосив, що не прагне створити ще одну сторонню інтерпретацію життя Діани.

“Мета цієї книжки – розповісти правду про Діану з погляду її брата, так само як я намагався зробити це, виступаючи на її похороні. Як і тоді, я хочу говорити від імені Діани – відкрито й позитивно”, – заявив він.

Видавничий директор Penguin Michael Joseph Деніел Баньярд заявив, що книжка міститиме “чимало одкровень, які привернуть значну увагу”, але водночас стане даниною пам’яті принцесі Діані. Спенсер каже, що також хоче звернутися до молодшого покоління, яке не пам’ятає його сестру за життя.

“Я був би радий, якби ті, хто надто молодий, щоб пам’ятати її в часи найбільшої популярності, після прочитання відчули, що зрозуміли, ким вона була насправді: неповторною, енергійною людиною, сповненою любові, харизми й невпевненості в собі, яка намагалася прожити життя на повну і залишила світ значно кращим, хоча пішла з нього надто молодою”, – сказав він.