Вічні двигуни на колесах: названо 5 автомобілів із рекордним ресурсом

Експерти склали добірку автомобілів, чиї бензинові атмосферні двигуни вирізняються простотою конструкції та великим ресурсом. За належного обслуговування деякі з них здатні долати сотні тисяч кілометрів без капітального ремонту. До рейтингу увійшли моделі різних років випуску — від седанів до позашляховиків.

Toyota Camry XV40 (2006–2011)

Модель оснащували 2,4-літровим атмосферним двигуном 2AZ-FE із розподіленим упорскуванням. Заявлений ресурс агрегату може перевищувати 400 тисяч км за умови належного догляду.

Honda CR-V III (2006–2012)

Кросовер отримав бензинові двигуни R20A на 2,0 л та K24Z на 2,4 л. Обидва мотори мають систему i-VTEC і ланцюговий привод ГРМ. Їхній ресурс, за даними джерела, може сягати понад 450 тисяч км.

Toyota Land Cruiser 100 (1998–2007)

Позашляховик комплектували 4,7-літровим V8 2UZ-FE з чавунним блоком циліндрів. Його ресурс оцінюють у межах від 700 тисяч до 1 млн км.

BMW 5 Series E39 (1995–2003)

Модифікації 525i та 530i з 2000 року отримали рядні шестициліндрові двигуни M54. Для довговічності моторів особливо важливі своєчасна заміна мастила та контроль системи охолодження.

Volvo 940 (1990–1998)

Модель оснащували 2,3-літровим чотирициліндровим двигуном B230. Його головними перевагами вважають просту конструкцію та відсутність великої кількості складної електроніки.

Таким чином, усі п'ять моделей мають репутацію автомобілів із витривалими силовими агрегатами. Водночас фактичний ресурс двигуна залежить від стану конкретного автомобіля, умов експлуатації та регулярності технічного обслуговування.

Як повідомляло раніше ForUa, експерти визначили топ-10 найекономніших та найнадійніших дизельних авто 2026 року.