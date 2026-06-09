Українці визначили ключову умову завершення війни — опитування

Українці переважно готові підтримати сценарій припинення вогню за умови надійних гарантій безпеки, зокрема у форматі так званого «Європейського щита» — присутності військових країн ЄС поблизу лінії фронту.

Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), яке проводилося з 7 травня по 3 червня 2026 року. У дослідженні взяли участь 2000 респондентів на підконтрольних Україні територіях.

Соціологи запропонували чотири можливі сценарії завершення бойових дій. Перший передбачав припинення вогню без будь-яких гарантій безпеки, включно з військовою чи фінансовою підтримкою. Другий — символічну присутність військ ЄС на території України, але далеко від фронту. Третій варіант — продовження підтримки у вигляді постачання зброї та фінансування без розміщення іноземних військ. Четвертий — «Європейський щит», який передбачає розміщення сил ЄС поблизу лінії фронту з потенційним реагуванням у разі нової агресії.

Згідно з результатами опитування, 61% респондентів не підтримують припинення вогню без гарантій безпеки. Майже половина — 49% — виступили проти лише символічної присутності європейських військ. Водночас 53% підтримали варіант продовження військової та фінансової допомоги без розміщення іноземних військ. Найвищий рівень підтримки — 61% — отримав сценарій «Європейського щита».

У КМІС зазначають, що українці послідовно наголошують на необхідності сильних безпекових гарантій як умови будь-якого припинення вогню. За словами експертів, саме присутність європейських сил поблизу лінії фронту сприймається як найбільш надійний варіант.

Соціологи також фіксують подібні настрої у всіх регіонах країни, хоча найбільшу підтримку сценарій «Європейського щита» отримав у західних та центральних областях.

Як повідомляло раніше ForUa, 63% українців позитивно оцінюють перспективи країни (у січні цей показник становив 66%). Водночас частка тих, хто налаштований песимістично, зросла з 22% до 25%.