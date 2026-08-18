Поліція Польщі затримали чоловіка і жінку, яких підозрюють у нападі на українських дітей

Поліція польського Бидгоща затримала 46-річну жінку та 34-річного чоловіка, які можуть бути причетними до нападу на українських дітей, що стався минулої п’ятниці. Про це повідомляє Польське радіо.

Речниця Воєводського управління поліції Моніка Хлебіч розповіла, що сьогодні поліцейські з Бидгоща, які працюють над справою за заявою щодо нападу на неповнолітніх дітей з України, затримали двох осіб — жінку та чоловіка, які можуть бути причетними до цієї події. Затримані наразі перебувають в одному з відділків поліції Бидгоща, де за їхньої участі проводяться процесуальні дії.

«Після завершення ми зможемо уточнити, кому і які обвинувачення будуть висунуті у цій справі», - додала речниця.

Як повідомила поліція, справу можуть розслідувати за фактом образи на національному ґрунті та пошкодження майна.

У публікації в Телеграмі видання додало, що прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск прокоментував напад на дітей, назвавши такі дії «абсолютно неприпустимими» та такими, що «шкодять Польщі».

Як повідомляв ForUA, Генеральне консульство України в Гданську повідомило, що у польському місті Бидгощ двоє неповнолітніх українців стали жертвами нападу через спілкування українською мовою.

14 серпня в парку неподалік головного залізничного вокзалу Бидгоща на брата й сестру — 14-річну дівчину та 12-річного хлопця — напали чоловік і жінка, які ображали неповнолітніх і погрожували їм. Нападники викрутили хлопцю руку, зламали іграшку та кинули нею в дитину, подряпавши його. За словами матері, дорослі почали чіплятися до її дітей, зробивши їм зауваження через те, що вони гралися дроном.