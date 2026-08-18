СБУ затримала власника мережі компаній, що постачали в РФ матеріали для антидронових сіток

У Києві співробітники Служби безпеки України затримали і повідомили про підозру власнику мережі промислової групи компаній з Київської області у пособництві Російській Федерації, повідомляє СБУ.

СБУ викрила власників промислової групи компаній з Київщини, які постачали Слідчому комітету РФ матеріали для облаштування антидронового захисту, ідеться у повідомленні.

Як з’ясувало розслідування, йдеться про розгалужену мережу компаній, до складу якої входять 39 українських підприємств, що займаються виробництвом покрівельної і фасадної продукції.

За даними слідства, фактичними власниками цієї групи є український бізнесмен і його син, який ще до початку повномасштабної війни виїхав до Росії.

Там молодший фігурант контролює ще дві компанії у Бєлгороді та Реутові, які фактично є філіями української бізнес-структури фігурантів, поінформували в СБУ.

Як встановило слідство, під його керівництвом обидва підприємства на території Росії виробляють металеві конструкції. Одне із замовлень, яке виконують ці компанії - поставки антидронових сіток для потреб Слідчого комітету РФ.

Крім того, за інформацією СБУ, фігуранти активно фінансують збройну агресію РФ у вигляді сплати податків до російського бюджету або прямими інвестиціями у військово-промисловий комплекс Росії.

Як пояснили в СБУ, для цього вони спочатку виводили прибутки від бізнесу в Україні на підконтрольні офшорні компанії, які оформлювали на підставних осіб. Далі здійснювали валютні транзакції на рахунки підконтрольних російських підприємств.

Співробітники СБУ задокументували злочинну схему і затримали у Києві старшого фігуранта, доки його син переховується в Росії.

Слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору).

Підозрюваний перебуває під вартою без права внесення застави. Крім того, на всі його рахунки і майно в Україні планується накласти арешт. Йдеться про 30 квартир, 20 паркомісць і 29 автомобілів різних марок.

Злочинні дії сина фігуранта також кваліфікували як пособництво державі-агресору. Йому заочно оголосили підозру.

Оскільки підозрюваний перебуває у Росії, тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності.