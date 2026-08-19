Рада призначила Хмару міністром оборони

Рада призначила Євгена Хмару новим міністром оборони України.

"За" проголосували 312 депутатів, повідомляє "Українська правда".

Кандидатуру Хмари з трибуни представляла представниця президента у Верховній Раді Галина Михайлюк. Вона зазначила, що глава держави зараз бачить Хмару як оптимальну кандидатуру на посаду очільника МОУ.

Представники опозиції висловили своє обурення, оскільки хотіли б почути особисто Зеленського та його аргументи.

Відповідаючи на запитання нардепки стосовно свого статусу (міністром оборони за законодавством може бути виключно цивільна особа), Хмара повідомив, що звільнений з військової служби згідно зі статтею 26 закону України "Про військовий обов'язок і військову службу", "за проведенням організаційних заходів для осіб вищого офіцерського складу".

Хмара окреслив основні завдання на посаді, зокрема – примусити ворога до справедливого миру – силою війська та ефективним застосуванням технологій.

Він пообіцяв, що української зброї буде більше, а її удари – точнішими.

Новообраний міністр склав присягу з трибуни Ради.

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