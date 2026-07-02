Середня зарплата в Україні зросла, а борги з виплат сягнули 3,8 млрд грн

Середня зарплата зросла до майже 31 тисячі гривень, але борги із виплат залишаються на рівні 3,8 млрд грн

У травні 2026 року середня заробітна плата в Україні зросла на 1,5% у порівнянні з квітнем і становила 30 961 гривню на місяць. Про це свідчать дані Держстату.

Найвищий рівень оплати праці традиційно зафіксовано у столиці. У Києві середня зарплата становила 47 115 гривень, у Київській області — 32 374 гривні.

Найнижчі показники заробітків зафіксовані у Чернівецькій та Кіровоградській областях — 22 354 та 22 336 гривень відповідно.

За видами економічної діяльності найбільш оплачуваною сферою залишається інформація та телекомунікації, де середня зарплата досягла 76 997 гривень. Найнижчий рівень оплати праці — у сфері охорони здоров’я та соціальної допомоги, де він становив 21 554 гривні.

Водночас залишається значною проблема заборгованості із виплати заробітної плати. Станом на 1 червня 2026 року вона становить 3,8 млрд гривень.

Як повідомляло раніше ForUa, продукти в Україні різко подорожчають найближчим часом.