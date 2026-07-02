США висунули ультиматум союзникам по НАТО

Союзники США по НАТО, які збільшують витрати на оборону, отримають більше вигод, тоді як ті, хто перешкоджає доступу американських військових до своїх баз, можуть очікувати жорсткої розмови.

Наступного тижня в Анкарі відбудеться саміт лідерів НАТО. Президент США Дональд Трамп вимагає від союзників витрачати на оборону не менше 5% від ВВП і погрожує наслідками тим, хто відмовляється це робити, повідомляє Financial Times.

Трамп розгніваний на країни, які обмежили доступ до свого повітряного простору або баз для американських літаків, залучених до війни проти Ірану.

"Знаєте, Анкара дійсно стане показником прогресу у виконанні зобов’язання. Ми вважаємо, що ті, хто вкладає більше, повинні отримувати за це вигоди", – заявив посол США при НАТО Метью Вітакер.

Він мав на увазі можливості: чи то більше часу на зустрічі з лідерами, чи то пріоритет у закупівлі та постачання.

"Є багато способів, як це можна реалізувати", – сказав він.

Вітакер заявив, що перегляд чисельності американських військ, розгорнутих у Європі, відбуватиметься з урахуванням військових загроз та вимог щодо протидії їм і не підлягатиме жодному політичному впливу.

Питання незгоди низки країн, зокрема Італії та Іспанії, щодо допомоги США у війні проти Ірану розглядатимуться окремо, сказав Вітакер.

"Ми також проведемо переговори з нашими союзниками щодо питань доступу до баз і прольоту над їхньою територією та переконаємося, що ми досягли згоди щодо того, як можуть використовуватися бази", – сказав він, зазначивши, що висновки необхідно буде узгодити з цими союзниками.

Фото: 24 канал.