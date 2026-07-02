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Війна

Російські кати вбили 711 українських дітей

Російські кати вбили 711 українських дітей

Двоє дітей загинули, троє отримали поранення, і ще двоє зникли без вісти за минулу добу внаслідок злочинів, вчинених російськими окупантами.

Загалом станом на 2 липня з початку повномасштабного вторгнення 711 українських дітей загинули, 2 тис. 612 поранено, 2 тис. 367 зникли без вісти, повідомляє Нацполіція.

61 дитина, яка раніше вважалася зниклою без вісти, за минулу добу була розшукана. Вивезених до РФ та повернутих звідти за добу не було.

За минулу добу розпочато 125 кримінальних проваджень за фактами вчинення російськими окупантами воєнних злочинів, з початку повномасштабного вторгнення – 205 тис 781, а також одне провадження за фактом державної зради (447 з 2022 року).

Фото: Нацполіція.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

дітиУкраїнавійнаполіціяокупанти
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