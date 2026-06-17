Продукти в Україні різко подорожчають найближчим часом

Українцям варто очікувати подальшого зростання цін на основні продукти харчування. У Верховній Раді прогнозують подорожчання хліба, а також коливання вартості інших товарів.

Народний депутат Дмитро Соломчук заявив, що ціна хліба може зрости на 15–20%. Серед причин він назвав подорожчання енергоносіїв та зростання вартості пшениці, що безпосередньо впливає на собівартість виробництва. За його словами, зміни можуть зачепити й ринок м’яса птиці. Вартість курятини, зокрема, може коливатися в межах близько 15 гривень залежно від ситуації з експортом та внутрішнім попитом.

Водночас на ринку молочної продукції спостерігається протилежна тенденція. Попри те, що ціни на прилавках залишаються високими, закупівельна вартість молока у виробників суттєво знизилася.

Як зазначив Соломчук, якщо раніше фермери отримували близько 22 гривень за літр молока, то нині ціна зменшилася до приблизно 16,5 гривні. Причинами такого дисбалансу він назвав високі торговельні націнки та додаткові витрати в ланцюгу постачання.

Експерти також прогнозують подальше зростання цін на продукти харчування в найближчі місяці. Найбільш відчутне подорожчання може припасти на осінній період.

Серед факторів впливу називають вартість електроенергії, логістичні витрати, ціну сировини, а також погодні умови та майбутній урожай, які визначатимуть загальну ситуацію на продовольчому ринку.

Водночас на ринку ягід фіксується зниження цін. Через збільшення пропозиції полуниця дешевшає і надалі демонструє тенденцію до здешевлення.

Як повідомляло раніше ForUa, вже в червні українці у низці міст отримають платіжки з новими тарифами на воду. Для багатьох родин цифри можуть стати неприємним сюрпризом — вартість водопостачання та водовідведення помітно зросте.