НАТО планує довгострокову допомогу Україні, – Рютте

Під час саміту в Анкарі, який відбудеться 7–8 липня, країни — члени НАТО пообіцяють Україні "сталу, прогнозовану та довгострокову" безпекову допомогу. Про це, як повідомляє видання TurkiyeToday, заявив генсек Альянсу Марк Рютте.

Відповідну заяву Рютте озвучив на спільній пресконференції з канцлером ФРН Фрідріхом Мерцем та міністром оборони Борисом Пісторіусом.

За його словами, союзники мають намір посилити оборонну промисловість Альянсу та наростити виробничі потужності для забезпечення військових потреб.

"Послання НАТО оборонній промисловості по всьому альянсу чітке: будьте готові, пришвидшуйте темпи, працюйте спільно, відкривайте нові виробничі лінії, розширюйте ланцюги постачань і швидко постачайте те, що нам потрібно для нашої безпеки", — зазначив Рютте.

Він наголосив на необхідності збереження тиску на Росію, попереджаючи, що Москва залишатиметься довгостроковою загрозою для євроатлантичної безпеки навіть після завершення війни проти України.

Окремо глава Альянсу зазначив, що Сполучені Штати залишаються "незамінними" для оборони України, додаючи, що американська зброя продовжує надходити до України за фінансування з Канади та європейських країн.

Також на саміті мають намір обговорити глобальні безпекові ризики, зокрема ситуацію на Близькому Сході та питання ядерної програми Ірану.

Окремо на полях саміту Альянсу, запланованого на 7–8 липня у Туреччині, пройде Рада Україна — НАТО на рівні міністрів закордонних справ, про що повідомив постійний представник Туреччини при НАТО Басат Озтюрк.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте напередодні саміту в Анкарі також заявив, що найбільшою загрозою безпеці Альянсу є Росія.